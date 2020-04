Marej imao koronavirus?

U intervjuu za CNN Endi Marej je istakao da je možda čak imao i koronavirus.



"Bio sam malo bolestan, dva ili tri dana, pre otprilike četiri nedelje. Zapravo, pre početka karantina, izolovao sam se verovatno četiri ili pet dana pre toga", kaže Marej.



"Većina ljudi sa kojima sam razgovarao imala je neke simptome i osećala se pomalo bolesno, ali prilično je teško znati da li ste zaista imali virus ili ne. I očigledno, test treba sačuvati za ljude koji su u teškim situacijama i za radnike u zdravstvu", rekao je Marej.



Želeo je da se pojavi na turnirima na šljaci, ali ništa od toga.



"Definitivno bih igrao na šljaci ako se nastavi. Malo sam skeptičan da će do toga doći", ističe on.



"Mislim da će tenis biti jedan od poslednjih sportova koji će se vratiti u normalu. Očigledno, imate igrače, trenere i timove koji dolaze iz svih delova sveta u jednu zemlju. Bio bih iznenađen da se do septembra vratimo sportu", predviđanja su slavnog britanskog tenisera.