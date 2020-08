Pored Mareja, specijalne pozivnice dobili su i američki teniseri Tomi Pol, Tenis Sandgren i Frensis Tijafo.



Ovaj turnir igraće se od 20. do 28. avgusta i biće pripremni turnir za US Open koji je na programu od 31. avgusta do 11. septembra.



Masters u Sinsinatiju biće prvi turnir na ATP turu posle više od pet meseci pauze zbog korona virusa.



Profesionalni tenis, koji je suspendovan u martu, danas je zvanično nastavljen ženskim turnirom u Palermu.

Trostruki grend slem šampion Endi Marej jedan je od četvorice tenisera koji su danas dobili specijalnu pozivnicu za Masters u Sinsinatiju, koji će se održati na terenima Flašing Medouz pre Otvorenog prvenstva SAD.