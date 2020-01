Maestralni "orlovi" u polufinalu, vreme je da se vrate dugovi!

Teniska reprezentacija Srbije u noći izmedju četvrtka i petka pobedila je selekciju Kanade sa 3:0 i plasirala se u polufinale ATP kupa, koji se održava u Australiji.





U prvom duelu Dušan Lajović pobedio je Feliksa Ože-Alijasima sa 2:0 (6:4, 6.2).



Meč je trajao sat vremena i 42 minuta.



Posle izjednačenog početka prvog seta, srpski teniser napravio je brejk u petom gemu, što je bilo dovoljno da, uz sigurnu igru na svoj servis, dobije prvi set i povede.



U drugom setu napravio je Lajović dva uzastopna brejka i tako još ubedljivije stigao do prve meč lopte, koju je i iskoristio.



U drugom meču Novak Djoković bio je bolji od Denisa Šapovalova sa 2:1 (4:6, 6:1, 7:6).





Taj meč trajao je dva sata i 41 minut.



Srpski teniser loše je otvorio ovaj duel pošto je izgubio prvi set. Potpuno izjednačena igra vidjena je sve do kraja prvog seta, kada je Šapovalov u devetom gemu iskoristio svoju treću brejk loptu.



U narednom gemu, uz siguran servis, Kanadjanin je osvojio prvi set.



Potpuno drugačija slika vidjena je u drugom setu, s dva veza brejka Djoković je lako stigao do prednosti od 5:1, da bi u sledećem gemu iskoristio i set loptu.



Treći, odlujući set, doneo je veliku borbu na obe strane. Prvi do brejka stigao je Djoković, ali je Šapovalov uzvratio na isti nači, te je pitanje pobednika rešeno u taj-brejku.



Tri izgubljena servisa Kanadjinina donela su Djokoviću četiri vezane meč lopte. Tek četvrtu iskoristio je srpski teniser i tako doneo pobedu, kao i plasman u polufinale.



U dubl meču Viktor Troicki i Nikola Čačić pobedili su Petera Polonskog i Adila Šasmadina sa 2:0 (6:3, 6:2).



Meč je trajao manje od sat vremena, a srpski teniseri su već u četvrtom gemu prvog seta stigli do brejka.



U nastaku su uspeli da sačuvaju svoj servis, a potom i iskoriste prvu set loptu.



Slićna situacija vidjena je i u drum delu igre. Srpski igrači su u potpunosti kontrolisali meč i s dva brejka osigurali i treću pobedu protiv Kanadjana.



Izabranici Nenada Zimonjića će u polufinalu igrati protiv selekcije Rusije.