Ludi, ludi meč Novaka Đokovića za finale, sve u znaku broja 17!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je u polufinalu Dubaija od Gaela Monfilsa, francuskog tenisera sa kojim sada ima skor 17-0. Novak je napravio potpuni preokret, spasio tri uzastopne meč-lopte i na kraju slavio sa 2:6, 7:6 (7) i 6:1.



Monfils igra tenis karijere, ako gledamo samo rezultate iz ove sezone samo su finalisti Australijan opena bolji od njega, a to su Novak Đoković i Dominik Tim.



Francuski teniser koji je postavljen za 3. nosioca na ovom turniru je briljirao tokom čitavog turnira, a tako je bilo i u prvom setu protiv Novaka.



Ovaj 33-godišnjak je servirao veoma jako, pravio probleme Novaku, a imao je neverovatnih 92% osvojenih poena kada bi ubacio prvi servis. Dovoljno da Novak ne stvori niti jednu brejk priliku u prvom setu.



Sa druge strane, Novak se mučio, izgledao je umorno na terenu, a verovatno je tome doprinela možda i partija karijere Gaela Monfilsa.



Uz dva brejka, Francuz je stigao do 6:2 u prvom setu.



Apsolutno ništa nije polazilo za rukom Novaku ni u nastavku meča. Monfils je stigao do brejka, Novak je pretio već u 4. gemu ovog seta kada se igralo na razliku, ali nije vredelo, Monfils je bio prebrz, aktivan na mreži, odličan sa osnovne linije... Baš sve što je trebalo da bi se pobedio Novak.



Ipak, ne bi Novak bio tek tako prvi teniser sveta da se ne vrati u meč i doneo neizvesnost.







Srpski teniser je zaigrao fantastično, od zaostatka od 3:1 poveo je sa 4:3, Monfils je ušao u slabiju fazu što neko kao što je Novak ne može a da ne iskoristi.



Došao je Novak do dve set lopte na servis Monfilsa, ali nije mu funkcionisao forhend kako treba, pa je Gael preživeo u tim trenucima. Pri rezultatu 6:5 za Novaka, srpski teniser je imao novu set loptu, pa još jednu nakon koje je Monfils odigrao sjajno. Usledila je i peta, ali se otišlo u taj-brejk.











Pet mini-brejkova na startu, pa je onda Monfils poveo sa 4:2. Došao je i do 3 meč lopte Francuz, ali nije iskoristio niti jednu, Novak se vratio u meč!



Stigao je Novak i do set lopte, iskoristio tek drugu u jednom od najluđih setova koje smo gledali u ovoj godini.



Kao što se i očekivalo, treći set je bio rutina za Novaka protiv rivala koji više nije imao dovoljno snage. Uzeo je 11 uzastopnih poena Novak, poveo sa 3:1, pa i sa 4:1 uz dva brejka. Brzo je bilo i 5:1, sve je bilo gotovo već tada.





Dakle, sedamnaesta pobeda u ovoj sezoni Novaka Đokovića u isto toliko mečeva. Ujedno i sedamnaesta pobeda protiv Monfilsa.



Novaku će u finalu biti protivnik Stefanos Cicipas.