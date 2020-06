Kritika za kritikom na račun Đokovića, sada se oglasio Britanac: "Nadam se da neće otkazati US Open"

Novak Đoković je organizovao Adria tur, turnir u tenisu koji je okupio veoma kvalitetne tenisere iz Evrope, među kojima su bili i Grigor Dimitrov i Borna Ćorić koji su zaraženi koronavirusom.



Zbog toga je Novak na meti kritika, a povodom toga se oglasio i Danijel Evans, britanski teniser.



"Mislim da je svima dao loš primer. Iako u toj državi ne postoje mere o socijalnom distanciranju, mislim da su toga morali da se drže. To nije šala, zar ne? Iako su se u toj državi mere ukinule i sve se vratilo u normalu, ja bih i dalje gledao da se što više distanciram od drugih osoba, koliko god mogu", rekao je Evans.



Kaže da je US open sada pod znakom pitanja.



"Uopšte nije dobro što Grigor Dimitrov ima koronavirus i što Ćorić ima koronavirus, ali ako 'vratite film', da li je to iznenađenje? Mislim da je to pitanje koji svi treba da postavimo. Možemo mnogo da naučimo iz ove situacije. Nadam se da ova situacija neće otkazati US Open. Nadam se da se neće predomisliti organizatori US Opena, posle svega što se tamo desilo", rekao je Evans.