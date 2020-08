Koronavirus u "mehuru" u Njujorku, upitno održavanje US opena?

Kako je naveo izvor agencije Asošiejted pres, Per je prvi igrač pozitivan na korona virus uoči Ju Es opena, koji počinje u ponedeljak bez prisustva publike zbog pandemije.



Teniski savez SAD nije objavio identitet zaraženog, već samo da se jedan igrač povukao sa Ju Es opena zbog pozitivnog testa na korona virus. U saopštenju se dodaje da igrač nije imao simptome.



Nadležni će sada istražiti ko je bio u kontaktu sa Perom i svi će morati u karantin.



Per je postavljen za 17 nosioca i trebalo je u prvom kolu da igra protiv Poljaka Kamila Majhšaka.



Organizatori Ju Es opena su do sada obavili više od 7.000 testova u sklopu stvaranja "kontrolisanog okruženja" za Ju Es open i juče završeni masters Sinsinati.