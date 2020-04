Koronavirus će označiti i kraj velike trojke?

Tod Vudbridž, nekadašnji australijski teniser, smatra da je pandemija koronavirusa granica između dve teniske ere.



On očekuje završetak dominacije velike trojke, Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala, a dolazak nekih novih momaka.



"Stvarno mislim da će teniska era posle 2020. biti nova era u kojoj će ljudi pokušati da stvore nove rekorde jer će ova situacija rasturiti jedan sjajan period u tenisu.



Mislim da je ovo zaustavilo Federerovo potencijalno osvajanje još jednog ili dva gren slema. Sada je to jako malo verovatno za njega", rekao je on.



Posebno je istakao Rodžera Federera kao tenisera koji neće moći da se vrati u ritam jer mu je u tim godinama potrebno da nema duge pauze između turnira.