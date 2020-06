Kirjos u svom stilu, kome su potrebni treneri? Dajte pivo

Australijski teniser Nik Kirjos rekao je danas da je angažovanje trenera "besmisleno" i istakao da sumnja da će ikad osvojiti grend slem titulu.







Za razliku od većine najboljih tenisera sveta, Kirjos često putuje bez trenera, a to se verovatno neće promeniti uskoro.



"Mislim da je angožovanje trenera rasipanje novca, jer mislim da su preplaćeni. Obzirom gde sam trenutno u karijeri, mislim da je za trenera prekasno, a i ne volim da slušam tuđe savete, da budem iskren", rekao je Kirjos.



On je naveo i da sumnja da će osvojiti grend slem titulu.



"Ne verujem da moje telo može da izdrži sedam mečeva na grend slemu, igrajući tri do četiri sata svaki meč... Da mogu, radije bih nakon mečeva otišao na pivo. Samo želim da se opustim. Mislim da sport shvatate previše ozbiljno", rekao je Kirjos.