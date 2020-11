Kirjos opljačan, sav bes iskalio na Instagramu!

Poznati australijski teniser Nik Kirjos bio je žrtva pljačke u Kamberi, a bes zbog toga podelio je na Instagramu.



Kirjosu su pljačkaši provalili u automobil kojim je prevezao devojku do posla.



Kada se vratio zatekao je stravičan prizor. Ukradena mu je odeća, novčanik u kome se nalazila bankovna kartica.



Pljačkašima je poručio da imaju malo poštovanja prema njemu.



"Ako ste nesrećni životom, to nije moja greška. Samo pokucajte na vrata. Staviću hranu u vaša usta, mogu vam je pridržati ako želite. Mogu vas obući, okupati. Nemojte samo da provaljujete u nečiji auto i uzimate majicu. Ja to vama ne činim, ne dirajte moje" - bio je ljutit Kirjos.



Dodao je da ne razume zašto ljudi to čine i da su stvari koje su mu oduzete bile zarađene njegovim radom.



"Ne uzimam njihove majice, neko oni ne uzimaju moje" - ponavljao je Kirjos.



Kontroverzni teniser nije igrao od februara i turnira u Akapulku.





Nalazi se na 45. mestu.