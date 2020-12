Kirjos napravio pakleni plan, evo kada završava sa tenisom!

Nik Kirjos planira da završi tenisku karijeru i da se okrene - video igricama.



"Ja sam profesionalni teniser i volim to da kažem, profesionalni gejmer. Mislim da sam najbolji gejmer na ATP turu. Mnogi veruju da mogu biti kao ja, jer, kao i svi sportisti, i teniseri su puni samopouzdanja i misle da umeju da igraju video igrice, ali nije to baš tako", rekao je Nik Kirjos.



Kada će uslediti kraj teniske karijere?



"Kada napunim 10 godina kao profesionalac, mislim da bi trebalo da se prebacim i postanem profesionalni gejmer. Mislim da sam veoma dobar u tome, i svu svoju pažnju ću da skoncentrišem na to", rekao je Nik Kirjos.



Zanimljiv plan Nika Kirjosa, videćemo da li će održati reč.