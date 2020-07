Kirjos dobio odgovor kakav je i zaslužio!

Sećate se, ''Adrija tur'' je prekinut pred kraj drugog vikenda u Zadru, zbog širenja koronavirusa među učesnicima.





Nikad brojnije i oštrije kritike naš Novak Đoković nije pretrpeo kao tada, iako je korone bilo i na nekim drugim turnirima, poput onog u Atlanti, gde je Tijafo bio pozitivan na koronavirus, ali je to prošlo nezapaženo.





''Situacija je bila jako slična, zapravo se dogodilo sve isto kao i na 'Adrija turu', samo što tamo nije bilo skandala. Ne znam kako bih to komentarisao, zbog čega su se dve situacije tumačile na drugačiji način'', istakao je u razgovoru za '' istakao je u razgovoru za '' Jutarnji list' ' hrvatski teniser Borna Ćorić, koji je i sam bio pozitivan na koronavirus, iako nije imao nikakvih simptoma.





Ono što mu je ponajviše zasmetalo jesu kritike od strane Nika Kirjosa.







''To je jednostavno on, nemam drugo objašnjenje. Pročitao sam šta je pisao, ali me totalno boli briga jer i on voli biti general posle bitke. Da neko drugi očitava lekcije i pridike, možda bih i razumeo, ali baš Kirjos… Nekako to nije realno. Ali okej, to je njegovo, tako funkcioniše i nemam s tim problema, niti mi lično smeta'', objasnio je Ćorić, koji ovih dana boravi u Beogradu, gde je učestvovao i na 'Šampionatu istočne Evrope'', u organizaciji Janka Tipsarevića.



