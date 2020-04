View this post on Instagram

La sorpresa de #Tsitsipas para #Kyrgios en su cumpleaños: ¡el griego compartió el número de Nick en las redes sociales! "Eres un idiota 😂😂😂 ¡Dejen de llamarme!" 📱 ‎ #Viral @stefanostsitsipas98 @k1ngkyrg1os