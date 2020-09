Kecmanović srećan zbog prve ATP titule u karijeri

Kecmanović je u finalu pobedio Nemca Janika Hanfmana sa 6:4, 6:4.





"Izuzetno sam srećan i zadovoljan osvajanjem moje prve ATP titule. Dodatno me raduje da sam to uspeo da učinim baš sada i u Kicbilu, u ovom teškom trenutku za sve nas igrače zbog pauze koje je izazvala pandemija, kao i to što sam do ovog trofeja stigao na šljaci koja i nije moja omiljena podloga. Dokazao sam pre svega sebi da mogu napraviti rezultat koji želim i za koji sve ove godine konstantno radim na sebi i treniram", rekao je Kecmanović i dodao:







"Put do titule u Kicbilu nije bio lak, nisam puno ni očekivao od ovog takmičenja na koje sam stigao iz druge vremenske zone i sa druge podloge, iz Njujorka i Ju Es opena u Austriju, sa betona na šljaku. Išao sam korak po korak bez ikakvog pritiska i rezultat je tu, što mi daje dodatnu motivaciju da nastavim da radim još jače i ostvarim rezultate koje sam zacrtao još kao junior", naveo je Kecmanović.



On je titulu posvetio roditeljima, koji su, kako je rekao, zaslužni za sve njegove uspehe.



Kecmanovićev naredni turnir je masters u Rimu, koji počinje već u ponedeljak. U prvom kolu igraće protiv japanskog tenisera Nišioke Jošihita.







"Ponovo startujem protiv Japanca, u Kicbilu prvo kolo sam igrao protiv Nišikorija, sada me čeka Jošihito. Nemam vremena za odmor, neće biti lako, ali takav je naš posao, ako želiš dobar rezultat nemaš prostora za razmišljanje o tome da se nisi dovoljno odmorio, prilagodio, već moraš da se uhvatiš u koštac sa zadatkom koji je pred tobom, daš sve od sebe", rekao je on.



Kecmanović je rekao da se raduje što će njegov prvi glavni turnir biti masters u Rimu i najavio da će se posle toga takmičiti na Rolan Garosu u Parizu.



Govoreći o nastavku sezone, Kecmanović je rekao da će je provesti radno, da će svakog dana davati sve od sebe i gledati pozitivno na sve što ga očekuje.



Pobedom u Kicbilu Kecmanović će se sa 47. popeti na 37. mesto na ATP listi.