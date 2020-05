Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da osvoji egzibicioni turnir na Vest Palm Biču, pošto je od njega bio bolji Amerikanac Rajli Opelka.



Naš teniser, inače 47. na ATP listi, izgubio je sa 2:1 u setovima, 4:3 (7:2), 2:4, 4:2.



Inače, ovaj turnir se igrao po posebnim pravilima zbog pandemije koronavirusa. Igralo se na dva dobijena seta, do četiri osvojena gema, ali i bez sudija i skupljača loptica. Takođe, nije bilo ni kontakata među igračima, odnosno, pozdrava pre i posle meča.



Podsetimo, teniska sezona je suspendovana do daljeg, tačnije sigurno do 13. jula, a uskoro se očekuju detalji oko nastavka, odnosno povratka...