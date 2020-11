Kecmanović nije uspeo, Zverev opravdao ulogu favorita!

Mladi srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala mastersa u Parizu pošto je u drugom kolu poražen od Aleksandra Zvereva rezultatom 6:2, 6:2.



Dan nakon pobede nak Džonom Milmanom, Kecmanović je imao daleko teži zadatak pred sobom, koji se ispostavio kao nepremostiv.



Sedmom teniseru sveta bilo je dovoljno manje od pola sata da dođe do prednosti u setovima.



Već na startu meča nemački teniser je stigao do brejka, a isto je učinio i na polovini seta, pa je posle 26 minuta poveo sa 1:0.



Drugi deo igre počeo je sa tri vezana poena Srbina, ali mu je u trećem gemu koncentracija pala, pa je Zverev ponovo stigao do brejka.





Zverev je u finišu drugog seta stigao do novog brejka, a potom već u narednom overio pobedu i plasman u osminu finala.





Nemački teniser će u osmini finala igrati protiv Adriana Manarina, koji je posle Dušana Lajovića slavio i protiv Nišioke.





Kada je reč o Kecmanoviću, on će iz Pariza poneti 25 bodova, pa bi od naredne nedelje trebalo da napreduje sa 42. mesta.