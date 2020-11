Kalkulator kaže - Novak dobio još bodova, još samo malo i pašće Rodžer!

Završni turnir donosi novu šansu teniserima da osvajaju bodove, 200 se dobija za pobedu u grupi, 400 za prolazak u finale i 500 za osvajanje turnira.



Dakle, moguće je da se dobije ukupno 1500 bodova za onog koji dobije sve mečeve, a Novak je dobro krenuo.



Ipak, do sada je stigao do 200 bodova nakon pobede protiv Švarcmana, što znači i još nešto za srpskog tenisera.



Novak će sigurno biti na prvom mestu ATP liste sve do 1. februara, što će značiti i da je Novak obezbedio i 305. nedelju na prvom mestu!



Ne treba da vas podsećamo da je Rodžer na 310. nedelja...



Eto zašto je bitno da osvoji ovaj turnir, svaka pobeda će se računati, a navijaćemo i protiv Nadala. Sve u svemu, mogao bi u Londonu i da postane najbolji svih vremena ako je merilo ko se najduže zadržao na poziciji broj 1.