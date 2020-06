Kako se oseća Dimitrov? Njegov menadžer otkrio, baš je zabrinut!

Georgi Stojmenov, menadžer bugarskog tenisera Grigora Dimitrova, istakao je na bugarskoj televiziji BTV da niko nije bio disciplinovan kao što je trebalo da bude.



"Ovo je jedna jako delikatna situacija. Ako vam neko dođe i toplo vas pozdravi, na vama je da imate masku i kažete 'ne'. Ali, svi mi smo pravili istu grešku. Nismo bili disciplinovani kao što je trebalo da budemo", rekao je Stojmenov.



Ističe i da je brojka ljudi koji imaju virus velika.



"Konstantno smo bili okruženi ljudima, iako verovatno 20% ljudi nosi taj virus. A svi koji su bili prethodno sa Grigorom u kontaktu su bili negativni na testu, pa nemam predstavu kakva su uopšte pravila da se virus prenosi! Eto, i ja sam s njim bio toliko vremena, a negativan sam", kaže Stojmenov.



Kako se oseća Grigor?



"Grigor je dobro, oporavlja se malo po malo. Juče nije imao nikakve simptome u odnosu na one koje je imao prethodnih dana. Bio je malo uplašen isprva, ali se vremenom i to popravilo. Kada se vratio u Monako nije se osećao dobro i rešio je da da ode na ispitivanja. Nije on samo radi test na Covid-19, već je kompletno urađeno medicinsko ispitivanje njegovog tela, a tada je i ustanovljeno da ima virus. Naravno, skenirali su mu i pluća i, na naše oduševljenje, ona su bila apsolutno čista", ističe on.



Velika je zabrinutost bugarskog tenisera.



"Grigor Dimitrov je zabrinut, naravno, jer postoje ozbiljne situacije kod nekih ljudi koji su inficirani. To je razlog za brigu svih nas. A eto, tri meseca je bio u samoizolaciji, spremao se za nastupe. Nažalost, ove dve nedelje koje će provesti bez treninga mogli bi da mu značajno poremete taj sportski ritam", rekao je Stojmenov.