Kako sada izgleda vrh tabele Gren Slem šampiona, koliko su daleko Rodžer i Rafa?

Jedino što Novaku Đokoviću posle brojnih trofeja na najvećim teniskim turnirima može da nedostaje jeste osvajanje prvog mesta na večnoj listi Gren Slem šampiona.





To mu je, sigurno, i najveća motivacija do kraja karijere i nema sumnje da ima kvalitet da to i ostvari!









Od tih 17, Novak je osvojio 8 u Melburnu, 1 na Rolan Garosu, 5 na Vimbldonu i tri na US openu.





Vodeći na toj večnoj listi je i dalje Rodžer Federer sa 20 Gren Slem trofeja (6x AO, 1x RG, 8X Vimbldon, 5X USO), a drugo mesto drži Rafael Nadal sa 19 (1x AO, 12XRG, 2X Vimbldon, 4X USO).





Vrh tabele:







1. Rodžer Federer 20

2. Rafael Nadal 19

3. Novak Đoković 17

4. Pit Sampras 14

5. Roj Emerson 12...