Kako je protekla prva Noletova noć u Beogradu? Pogađajte!

Uvek se rado vrati u svoj Beograd u kom je odrastao i napravio prve korake.







Poznat kao veliki patriota, Novak Đoković uvek u superlativu priča o svom poreklu, i obožava da poseti Srbiju kad god mu to obaveze dopuste.



Sada je prvi put došao posle pandemije koronavirusa, a povod je bio i više nego lep. Novak je sa ostalim srpskim teniserom bio na proslavi rođenja deteta Janka Tipsarevića, a jednu od zanimljivosti otkrio je novinar Aleksandar Stojanović na svom Tviteru.



"Novak Đoković sinoć u jednoj kafani u Beogradu, prišla mu je moja sestričina i pitala ga je da se slika sa njenim društvom jer su svi sa Banjice gde je i on odrastao. Došao je do stola gde su sedeli. Dugo se slikao i svima izašao u susret", napisao je Aca Stojanović uz priloženu fotografiju kao dokaz.







Novak je prethodno odradio trening, šetao je ulicama naše prestonice, a noć je zavšila u jednoj kafani na Skadarliji...