Kakav meč! Novak poslednjim atomima snage slomio Bautistu, ide u finale!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković uspeo je da se plasira u finale turnira u Sinsinatiju.





On je večeras u dramatičnom polufinalu, posle maratonske borbe savladao Španca Roberta Bautistu Aguta rezultatom 2:1, po setovima 4:6, 6:4, 7:6 (7:0)!





Novak će se za titulu boriti sa Kanađaninom Milošem Raonićem, koji je ranije večeras bio bolji u dva seta od Grka Stefanosa Cicipasa.





Gotovo tri sata trajala je borba Đokovića i Bautiste. Već tokom prvog seta naš teniser je imao probleme sa povredom vrata koja ga muči već nedelju dana. Uticalo je to i na njegovu igru u polju, kao i na servis, pa je Španac uspeo da napravi dva brejka u prvom setu, što je i presudilo u ovom delu igre.





Posle ukazane medicinske pomoći, Đoković je zaigrao bolje, što je došlo do izražaja u drugom setu, kada je poveo sa 4:1. Bautista potom uzvraća i stiže do izjednačenja na 4:4, ali više od toga nije mogao u ovom setu. Novak dobija dva naredna gema i stiže do izjednačenja u setovima.





Treći set je bio ''najluđi''. Bautista je poveo sa 2:1, posle brejka, ali onda kreće Novakova furiozna serija i naš teniser dolazi do vođsva od 5:2.





Izgledalo je da će do kraja sve biti rutina, ali umesto toga Bautista pravi još dva brejka i okreće rezultat na 6:5 u svoju korist.





Đoković je delovao potpuno iscrpljeno u tim trenucima, ali je našao onaj ''poslednji atom snage'' za novi preokret.





Najpre je napravio brejk za 6:6, a onda u taj-brejku nije dozvolio Bautisti nijedan poen - 7:0, za plasman u finale!

