Kakav je međusobni skor Đokovića i Cicipasa, kada su se poslednji put sastali na šljaci?

Rolan Garos je ušao u samu završnicu, stiglo se do polufinala, gde će se u muškoj konkurenciji sastati Rafael Nadal i Dijego Švarcman, odnosno Novak Đoković i Stefanos Cicipas.





Najbolji teniser sveta Novak Đoković je do polufinala stigao uz samo jedan izgubljen set, i to protiv Pabla Karenjo-Buste sinoć u četvrtfinalu, a zanimljivo je da je njegov rival Cicipas najviše problema od početka turnira imao u prvom kolu protiv Španca Munara, kada je gubio sa 2:0, a onda napravio preokret i prošao dalje. Od tada je sve mečeve do susreta sa Novakom dobio maksimalnim rezultatima i jasno je da u duel sa Đokovićem ulazi u usponu forme.







Đoković i Cicipas su se prethodni put sastali u Dubaiju ove godine, kada je naš teniser slavio sa 2:0 (6:3, 6:4). Još ubedljiviju pobedu Novak je ostvario prošle godine na pariskom Mastersu (6:1 i 6:2), a jedini njihov međusobni susret na šljaci dogodio se u Madridu prošle godine, kada je Đoković slavio takođe u dva seta (6:3, 6:4).





Preostala dva međusobna meča dobio je Cicipas - najpre u Kanadi 2018, kada je bilo 2:1 za Grka, a onda i prošle godine u Šangaju, takođe je slavio sa 2:1.





Dakle, ukupan međusobni skor do sada je 3:2 za Đokovića, a predstojeći susret biće im prvi međusobni na jednom Gren Slem turniru.



