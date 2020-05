Još jedan koji odbija Novaka: "Đokovićeva ideja nema smisla, ima kome je bitnija pomoć"

Nakon dosta žalbi od strane slabije plasiranih tenisera da "ne mogu da prežive", Novak Đoković je pokrenuo inicijativu po kojoj bi najboljih 100 tenisera i teniserki pomoglo slabije plasiranima određenim iznosima.



"Lepo je pomoći, ali ovo nema smisla. Nijedan teniser ne gladuje. Ja bih radije pomogao onima koji su gladni i umiru. Njima je bitnija pomoć nego sportistima", rekao je Gvido Pelja.



"Većina nas ne može da se uporedi sa Novakom, Rafom i Rodžerom po finansijskoj situaciji. Oni su u karijeri zaradili preko 100 miliona dolara i nije im problem da budu humanitarci davanjem 30 hiljada u fond", kaže Pelja.



Đoković ima ideju da teniseri od prve do pete pozicije uplate u fond po 30000 dolara, od 5. do 10. po 20 hiljada, a zatim od 10. do 20. pozicije po 15 hiljada, od 20. do 50. mesta po 10 hiljada, a od 50. do 100. pozicije po 5.000 dolara.



Gvido Pelja je trenutno 35. teniser sveta i po Novakovom rešenju dao bi 10 hiljada dolara.



Podsetimo, odluci Novaka Đokovića protivilo se nekoliko tenisera, među kojima je i Dominik Tim.