Još jedan Japanac u arhivi, Novak sad sveti Lajovića!

Srpski teniser ostvario je plasman u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije pošto je danas pobedio Japanca Jošihita Nošioka sa 3:0 (6:3, 6:2, 6:2). Meč je trajao sat vremena i 27 minuta.



Djoković je otvorio meč uz jedan brejk i tako vrlo brzo stigao do sigurne prednosti od 3:0.



Dobrom igrom na svoj servis sprski teniser je do samog kraja sačuvao prednost, a onda i iskoristio prvu set loptu i poveo s 1:0.



Drugi deo igre počeo je na isti način, brejkom za Djokovića.



U narednih pet gemova oba tenisera bila su sigurna na svoj servis, da bi do novog brejka Djoković došao u sedmom gemu, a potom i servirao za vodjstvo od 2:0.



Slična situacija vidjena je i u trećem setu. Srpski teniser je uz dva oduzeta servisa svom rivalu poveo s 4:0, da bi nešto kasnije i servirao za pobedu.



Jednu meč loptu je uspeo da spasi Japanac, ali je Djoković iskoristio drugu u upisao pobedu.



U narednom kolu Srbin će igrati protiv Argentinca Dijega Švarcmana, koji je eliminisao Dušana Lajovića.