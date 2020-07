Još jedan dokaz da će Đoković igrati u SAD, ali ne samo on!

Prvi i drugi teniser sveta Novak Đoković i Rafael Nadal prijavljeni su za učešće na turniru u Sinsinatiju, koji je pripremni za US open, saopštili su danas organizatori.





Đoković i Nadal su prethodnih nedelja bili oprezni u izjavama oko učešća na Ju Es openu u Njujorku, zbog uslova takmičenja i putovanja u vezi sa pandemijom korona virusa.







Turnir u Sinsinatiju će se igrati u Njujorku od 22. avgusta, na terenima Flašing Medouz gde se održava i US open, kako bi se igračima olakšalo putovanje na turnir, preneo je Eurosport.



US open na programu je od 31. avgusta do 11. septembra. Nadal je potvrdio učešće na turniru u Madridu koji počinje 12. septembra i mnogi su spekulisali da će zbog toga propustiti grend slem turnir u Njujorku.



Đoković je nedavno za Eurosport rekao da mu je drago što će se US open održati i da su to fantastične vesti, ali tada nije potvrdio da će učestvovati.



Za učešće na turniru u Sinsinatiju prijavljeni su branioci titule Danil Medvedev i Medison Kiz, kao i Serena Vilijams, Grigor Dimitrov, Petra Kvitova, Dominik Tim, Garbinje Mugurusa.



Od prvih 53 na WTA listi prijavljeno je 39 teniserki, među kojima i Koko Gof, koja će debitovati u Sinsinatiju.