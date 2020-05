Jelena otkrila neverovatne detalje, Novak je već jednom ostavio tenis!

Novak Đoković je, baš kao i svaki sportista na svetu, imao svoje padove, a jedan od njih je bio 2018. godine nakon poraza u Majamiju u prvom kolu.



"Rekao mi je da odustaje. Izgubio je u Majamiju, bio je to zaista užasan poraz nakon kog nas je okupio sve i rekao "ljudi, ja sam završio s ovim". U tom trenutku pomislila sam "šta?", a on je jednostavno rekao "da, to je to", rekla je Jelena Đoković američkom novinaru Grejemu Besindžeru.



Jelena je istakla i da je ostao pri odluci nekoliko dana.



"Nakon toga rekao je da bi trebalo razgovarati sa sponzorima. Rekao je: "želim da budem iskren s njima, ne znam da li prestajem s tenisom na godinu dana ili zauvek. Recite im da ako žele ostanu uz mene, a ako ne žele to je u redu. Samo želim da svi budu ok s ovim...", istakla je ona.



"Mislim da je deset dana živeo sa tim da neće igrati", objasnila je Jelena.



Kako ga je vratila na teren?



Jednim sjajnim potezom. Na odmoru je zaigrala tenis sa Stefanom, a Novak je želeo da se priključi.



"On kada odluči da želi da prestane sa tenisom to znači da više ne želi ni da ga gleda, ni da igra iz zabave. Rekao mi je da ne želi više ništa da ima sa tenisom. A ja sam zavolela tenis i našla sam neku staru mašinu za loptice, igrala sam, Stefan mi ih je skuplja o i dodavao. Novaku je tenis postao opterećenje. Ali kada je video koliko se Stefan i ja zabavljamo, a on sedi bez patika, bez majice pored... pitao je "mogu li i ja da dobijem reket", a ja sam mu odgvorila da je on doneo svoju odluku i da sada ostavi teren nama, da je sada došlo naše vreme.









Zadirkivala sam ga. Ali Stefan je insistirao da tata razmeni nekoliko loptica s njim. Novak je ustao i probao i shvatio da se ne oseća loše. Igrali smo malo i nakon toga je ponovo svaki dan išao sa decom na teren", rekla je Jelena.



"Poslednjeg dana odmora, konačno se obukao kako treba, obuo je svoje patike za tenis i rekao: "Zvaću Marjana i pitaću ga da ponovo bude moj trener". I sve nakon tog je istorija", objasnila je ona.



Od trenutka kada se vratio na teren posle te pauze, Novak je uspeo da osvoji pet gren slem turnira od mogućih sedam.