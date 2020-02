Ječmenica: "Devojke pokazale kvalitet, verujem u njih"

"Okupili smo se na aerodromu 'Nikola Tesla' u Beogradu i krećemo put Luksemburga. Ceo tim je tu izuzev Nine Stojanović koja je igrala turnir u Francuskoj i koja će nam se pridružiti kasnije. Atmosfera je veoma pozitivna što je najbitnije, devojke su uvek spremne da daju sve od sebe i verujem u njih, one su svoj kvalitet pokazale", rekla je Ječmenica.



Selekcija Srbije otputovala je u Luksemburg, gde će igrati u I grupi protiv domaćina i Švedske.



U sprskom timu nalaze se Olga Danilović, Aleksandra Krunić i Fatma Idrizović, dok će se najbolje rangirana sprska igračica Nina Stojanović naknadno pridružiti ekipi.



Ječmenica je navela da je zadovoljna protivnicima, ali da im neće biti lako i da nikoga neće potceniti.



"Imaju iskusne teniserke, ali dobili smo najbolje moguće protivnike u grupi koje smo mogli, mnogo bolje nego da su nam u grupi Poljska, Slovenija, Turska. Svaki protivnik je težak i neće biti lako, nikoga ne potcenjujemo, svaki meč mora da se odradi maksimalno. Znam da će se boriti i dati sve od sebe kao i uvek do sada i da će ovaj put biti uspešne, uz onaj faktor sportske sreće koji će verujem ovaj put biti na našoj strani", kazala je Ječmenica.



Teniserke Srbije prvi duel igraće protiv Luksemburga, u sredu, 5. februara.