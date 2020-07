ATP je odlukom da se i u slučaju slabijeg rezultata na turnirima od prošle godine, računaju prošlogodišnji poeni sa istih turnira, mnogo olakšao pojedinim teniserima.



Posebno Rafi Nadalu.



On je osvojio i Garos i US open i imaće zagarantovanih 4000 bodova sa ta dva turnira. Ipak, igraće samo Garos, po svemu sudeći.



Prvi turnir koji je na programu jeste Vašington, pa sledi Sinsinati, onda US open i sledi selidba u Evropu.



Rafa se priprema na šljaci što skoro sigurno znači da će preskočiti američku turneju.