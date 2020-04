Italijani beskrajno zahvalni, Novakova donacija Bergamu!

Neverovatan je čovek Novak Đoković.



Kao teniser je najbolji na svetu, a pokazao se i kao veliki dobrotvor tako što je pomogao svoju zemlju koja je pogođena koronavirusom doniravši milion evra.



Nije to sve, on je donirao i Italijanima pozamašnu sumu novca, kako su preneli italijanski mediji.



"Nikada ne bismo očekivali da na našem računu iz banke vidimo donaciju sa tako prestižnim imenom. U ovim vremenima, mnoge kompanije, pojedinci i asocijacije su bile uz nas i hvala svima za njihovu velikodušnost. Ali, čitajući da je među imenima donatora i ime najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, to je stvarno oduševilo", rekao je Piter Asembergs, glavni i odgovorni za zdravstveni centar u zapadnom Bergamu.



"Đokovićeva važna donacija, objavljena juče, dozvoliće nam da se modernizujemo i proširimo prostor za intenzivnu negu, a pomoći će nam i da unapredimo našu opremu", ističu u Bergamu.



Svaka čast, Novače!