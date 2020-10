Imamo tri četvrtfinalna para, čekamo Novaka!

Cicipas, šesti teniser sveta, pobedio je Bugarina Grigora Dimitrova sa 6:3, 7:6(9), 6:2 posle dva i po sata igre za svoje prvo četvrtfinale na Rolan Garosu.



Grk je zabeležio 24 direktna poena i spasio dve set lopte u drugom setu na putu do svoje desete pobede u 12 mečeva na šljaci ove godine.



On će se za plasman u polufinale boriti protiv Rusa Andreja Rubljova koji je, takodje, izborio prvo četvrtfinale u Parizu. Rubljov je posle skoro četiri sata igre pobedio Madjara Martona Fučoviča sa 6:7(4), 7:5, 6:4, 7:6(3).



Rubljov je spasio tri set lopte pri rezultatu 4:5 i 0:40 u četvrtom setu, a nakon toga je odveo set u taj-brejk koji je na kraju dobio sa 7:3.



Biće to četvrti meč Cicipasa i Rubljova, a ruski teniser za sada ima pobedu više. Njih dvojica su se poslednji put sastali pre nešto više od nedelju dana, kada je Rubljov slavio u finalu turnira u Hamburgu.







Parovi četvrtfinala:



Siner - Nadal

Švarcman - Tim



Rubljev - Cicipas

Kačanov/Đoković - Karenjo-Busta/Altmajer