Ide kako treba, ali Novak je BESAN na organizatore!

Organizatori na Rolan Garosu su potpuno izgubili kompas.



Novak Đoković vodi protiv Galan Riverosa sa 6:0 i 2:1 u drugom setu, ali je meč morao biti prekinut.



Za vas koji niste u stanju da gledate i koji ste čuli da se igra na "Šatrijeu" koji ima pokretni krov, sigurno je nejasno zašto je meč prekinut i to zbog kiše.



Novak je još pred kraj prvog seta tražio da se krov zatvori jer je kiša vidljivo padala, ali je glavni sudija tada to odbio. Pola sata kasnije, potpuni pljusak u Parizu, čak se Novak protivnik okliznuo, srećom do povrede nije došlo i tek tada su organizatori odlučili da prekriju teren i da prekinu meč.



Srpski teniser je bio besan na organizatore, njegov protivnik možda čak i više jer je mogao da se povredi...