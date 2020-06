I to se desilo, Kirjos na Novakovoj strani!

Australijski teniser Nik Kirjos rekao je danas da je Teniski savez SAD sebičan, pošto namerava da organizuje Ju Es open od 31. avgusta.Očekuje se da će organizatori Ju Es opena uskoro doneti odluku da li će se taj grend slem turnir održati u Njujorku, bez prisustva publike.Novak Đoković, Rafael Nadal i Simona Halep izrazili su zabrinutost zbog planova da se organizuje Ju Es open, pošto se u Njujorku svakodnevno zabeleži stotine novih slučajeva korona virusa.Kirjos je rekao da će spremiti "zaštitno odelo" za put u Njujork.naveo je 40. teniser sveta na Tviteru., naveo je Kirjos.Prema pravilima u Australiji, svako ko dolazi u zemlju iz inostranstva mora da ide 14 dana u karantin.SAD imaju najveći broz zaraženih korona virusom i najveću stopu smrtnosti od tog virusa, a država Njujork je najpogođenija sa više od 30.000 umrlih.Njujorška opština Kvins, u kojoj se održava Ju Es open, ima drugi najveći broj umrlih od svih ostalih opština u SAD, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).Vimbldon je otkazan, a organizatori Rolan Garosa nadaju se da bi turnir mogao da se održi na jesen u Parizu.Očekuju se stroga pravila u slučaju da se Ju Es open održi, uključujući i to da igrače može da prati samo jedna osoba tokom celog turnria.Prvi teniser sveta Đoković rekao je da je to "ekstremno", a Nadal je rekao da nema mnogo želje da brani titulu na Flašing Medouzu.Nadal je rekao da bi tenis trebalo da se vrati kada svi igrači budu mogli bezbedno da putuju na turnire.Britanac Den Evans rekao je da te restrikcije "nisu velika stvar", dok je Amerikanka Danijel Kolins kritikovala Đokovićev stav., navela je 51. teniserka sveta.Takmičenja na WTA i ATP turnirima prekinuta su najmanje do kraja jula zbog pandemije.