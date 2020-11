I Švajcarci stali uz Novaka, otkriven razlog zašto je ATP zaratio sa Srbinom!

Sukob između Novaka Đokovića i Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP) nastao je zbog novca i favorizovanja bogatih igrača od strane ove organizacije.



Kako je preneo švajcarski Blik, Novak nije želeo da prećuti zaokret u pristupu ATP-a, prema kojem bi slabije rangirani teniseri ispaštali.



Prema saznanjima do kojih je ovaj medij došao, a koji su proistekli iz pronađenog dokumenta, ATP je zatražio da se smanje nagrade u kvalifikacijama i prvim rundama takmičenja da bi se one povećale u završnim fazama turnira.



Čime se ATP kao do skora neprikosnovena organizacija u muškom svetu tenisa jasno svrstao na stranu bogatih.



Ovome se usprotivio Đoković koji je osnovao novo udruženje igarača.



Podsetimo, verni novoj politici ATP-a ostala su dvojica Đokovićevih najvećih konkurenata na terenu - Rafael Nadal i Rodžer Federer.