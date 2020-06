Hrvatska legenda digla glas: "Novaka napadaju miševi i nesrećni, pogledajte proslavu u Liverpulu!"

Dino Rađa, legendarni hrvatski košarkaš, govorio je u Jutarnjem programu RTS-a o napadima na Novaka Đokovića posle organizovanja Adrija tura. Đoković se našao na udaru kritika jer je, nakon turnira u Zadru, nekoliko igrača, među kojima je i on sam, zaraženo koronavirusom.Uvrede i kritike su stizale sa svih strana, a jedan od onih koji ga je javno branio, jeste upravo Rađa, snažnom objavom na društvenim mrežama., počeo je Rađa.Tako je Dino objasnio zbog čega je reagovao, osvrćući se na činjenicu da su gotovo svi svetski mediji prvo pisali hvalospeve o Novaku zbog želje da oživi tenis posle pauze, a odmah pošto je turneja otkazana, drastično "promenili ploču".Rađa je istakao da su ljudi koji kritikuju Đokovića i Gorana Ivaniševića "žalosni, tužni i duboko nezadovoljni", a prokomentarisao je i to da najveći broj negativnih komentara stiže iz Amerike i Velike Britanije.Sa "zecom" je u redovnom kontaktu, dok se sa Novakom nije čuo."Nisam, čuo sam se sa Ivaniševićem juče i rekao mi je da je imao temperaturu, ali da se sada oseća dobro i da bi potpisao da tako ostane do kraja."