Karen Hačanov je izgubio u četvrtfinalu Antverpena pošto je od njega bio bolji Din Evans.



Evans je slavio sa 3:6, 7:6 (9:7), 6:4.



Ipak, nije to vest zbog koje radimo ovaj članak, radi se o skandalu iz drugog seta kada je Hačanov iznerviran greškom linijskog sudije bio veoma grub prema mreži.



Pogledajte!





"Karen would like to speak to the manager please"#EuropeanOpen2020 pic.twitter.com/O2TFkDyHSP