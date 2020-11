Genije u igri nerava, spašene meč-lopte, Novak i dalje u igri!

Nije se moglo primetiti da je Novak Đoković izgubio prvi set, pošto je dobro krenuo u drugi i odlično je reagovao na pritisak.



Novak je bio taj koji se prvi susreo sa brejk-loptom, ali je dobrom igrom preokrenuo stvari na svoju stranu. U osmom gemu pri rezultatu 3:4 Novak je imao šansu, ali je i ona propuštena.



Mirisalo je na brejk, imao je Novak i dve set lopte, a onda se Tim vratio dobrim servisima. Moramo pohvaliti i Austrijanca koji je dobro servirao pod pritiskom.



Stigli smo do taj-brejka, a tamo bolji početak Tima, poveo je sa 2:0, ali je Novak vratio mini-brejk i poveo sa 2:3. Da je majstor taj-brejkova i genije u igri nerava, dokazao je u narednim poenima kada je spasio meč-loptu. Spasio je još jednu, ovoga puta na servis Dominika Tima, pa je poveo sa 7:8 napravivši još jedan mini-brejk. Bila je to njegova prva set lopta koju nije iskoristio, Tim je uzvratio za 8:8, pa je Novak ponovo izgubio poen na svoj servis za novu meč-loptu.



Spasio je i tu treću po redu, ali je Tim stigao do nove, četvrte. I tu je spasio, jer se radi o Novaku Đokoviću. Vezao je tri poena, i konačno izjednačio na 1:1!





Rezultat u taj-brejku bio je 12:10.