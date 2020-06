FSS o Đokoviću, šta vidiš kad kažeš "humanost" i "uspeh"?

Fudbalski savez Srbije (FSS) podržao je danas Novaka Djokovića koji je na meti medjunarodne kritike zbog organizovanja teniskih turnira tokom pandemije korona virusa.







"Kad kažeš uspeh, misliš na Novaka, kad se traži humanost, onda vidiš Djokovića. Nekoliko godina najbolji sportista sveta, čovek čijim stazama bi mnogi hteli da koračaju, ali ne mogu. Zato Novače, glavu gore, bio si i ostao pre svega veliki čovek, a onda naša ikona", objavio je FSS na društvenim mrežama.



Djoković je ove nedelje objavio da su on i njegova supruga zaraženi korona virusom.



On je organizovao turnire u Beogradu i Zadru, čiji su se učesnici zarazili, zbog čega ga kritikuju mnogi teniseri i svetski mediji jer je to učinio usred pandemije.



Ocenili su da je neodgovoran i da daje loš primer, i ukazali da bi nastala situacija mogla da utiče na odigravanje Ju Es opena.



"FSS je samo jedna od institucija koja ne krije svoj ponos što imamo tebe, jednog od najvećih sportista svih vremena", naveo je FSS.



"Poznajući tvoj karakter, znamo da ćeš posle ovih najtežih i najprizemnijih udaraca biti još jači za sve one koji bi voleli da imaju jednog Novaka. Šampione, do novih pobeda", zaključio je FSS.