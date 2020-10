Federeru neće biti svejedno! Novak: ''Možda nekome ovo smeta, ali tako sam vaspitan''

Srpski teniser Novak Đoković rekao je danas da igra tenis života i da mu je glavni cilj da pretekne Švajcarca Rodžera Federera po broju nedelja provedenih na prvom mestu ATP liste.







"Ustručavam se da poredim ovu sezonu sa 2011. i 2015. godinom, po kvalitetu je jaku blizu tih najboljih sezona koje sam imao u karijeri. Pritisak je sastavni deo mog života, moramo da prihvatimo da ćemo imati taj pritisak, e sad kako ćeš ga iskoristiti, kao gorivo za sebe ili orudje protiv sebe, to je u tvojoj glavi. Imam dugogodišnje iskustvo da se nosim sa tim da me to ne opterećuje, kao što je to možda bilo na početku karijere", rekao je Đoković novinarima u Beogradu.



"Možda nekome smeta što imam najviše ambicije i što ih verbalizujem, ali tako sam vaspitan, to je moj karakter i moja ličnost. Verbalizujem svoj cilj, a to je da budem broj jedan istorijski najduže. To mi je najveći prioritet. Ne mislim da ima previše pritiska i oko Asocijacije. Znam kako da pronađem balans. Naravno da se poljuljam ponekad u svemu tome, ali to je život, učite svakim danom stičete nova saznanja o sebi", naveo je prvi igrač sveta.



Đoković je prvi na ATP listi 291 nedelju, a prvi je Federer sa 310 nedelja.



Švajcarac se oporavlja od operacije kolena i neće sigurno igrati do Australijan opena, koji je na programu u januaru. Đoković neće igrati na turniru u Parizu, ali će nastupiti u Beču, a zatim i na završnom ATP turniru u Londonu.

-

Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©







-

On je rekao da je preskočio turnir u Parizu jer misli da je mnogo igrao, a da prema trenutnom načinu bodovanja, može da zaradi bodove u Beču.



"U ovom trenutku koncentrisan sam na stvaranje bodovne razlike nad drugim teniserom", istakao je srpski teniser.



Upitan za Beč, Đoković je rekao da na svaki turnir ide sa najvišim ambicijama, kao i da je uvek imao lepu podršku u glavnom gradu Austrije, gde nije igrao od 2007. ili 2008. godine.



Na poslednja dva Gren Slem turnira Đoković je igrao u finalu Rolan Garosa i izgubio od Rafaela Nadala, dok je sa Ju Es opena diskvalifikovan nakon što je pogodio linijskog sudiju. On je rekao da žali što nije uzeo makar jedan trofej na tim turnirima, pošto misli da je bio u dobroj formi.



"Na Ju Es openu se desila nesrećna situacija. Ako ne računamo taj turnir, imam samo poraz od Nadala, igram tenis života", naveo je on.



Govoreći o Australijan openu, gde brani titulu, Đoković je rekao da bi svi voleli tamo da igraju, ali da situacija nije sjajna, pošto je po dolasku u zemlju potrebno ići dve nedelje u karantin, a naveo je i teškoće zbog restrikcija putovanja medju australijskim državama.



"Australijan open je prioritet, pokušaću da odem tamo, ali moramo da sačekamo i vidimo", dodao je on.



Đoković i Kanađanin Vasek Pospišil osnovali su novo Udruženje igrača. Srpski teniser rekao je da je to oseća kao poziv i vrstu obaveze kao teniser koji na toj poziciji i vrhuncu karijere može da pomogne onima koji nemaju taj glas i tu moć.

-

-

Srpski teniser rekao je da se radi na postavljanju sistema, ali i da je mnogo ljudi pokušalo da ih obeshrabri i saseče u korenu, posebno u SAD.



"Iz nedelje u nedelju nam se priključuje dosta tenisera, to je neka vrsta legata i obaveze, kroz zadovoljstvo. Nemam nikakvo moranje ni obavezu da se bavim tenisom. Sutra da završim sve, zadovoljan sam svime što sam postigao. Ali zadovoljstvo da se takmičim, idem na turnire, čin držanja reketa čini me radosnim i veselim. Osećam detinju energiju kad sam na terenu i dokle god je tako nastaviću da igram. Ali na profesionalnom Turu moram da imam ciljeve i ambicije i to je motivacija", naveo je.

-

-

Kao jedan od ciljeva Đoković je naveo i vraćanje ATP turnira u Srbiju.



"Iako je Adrija tur završen kako je završen i malo ozloglašen, za mene je bio savršen i pokazao zašto Beograd i Srbija treba i žele da imaju profesionalni turnir. Radiću na tome da vratimo turnir u Srbiju, a potrebno je i mnogo takmičenja na nižem nivou, čelendžera, fjučersa, juniorskih turnira, što više medjunarodnih takmičenja, što je neophodno. Moramo svi da se udružimo i pronadjemo zajedničko rešenje, ne samo Beograd nego i gradovi širom Srbije", rekao je Đoković.