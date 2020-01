Federeru krivo zbog Filipa!

Rodžer Federer je uspeo da se bez velikih problema plasira u treće kolo turnira u Australiji.



On je savladao srpskog tenisera Filipa Krajinovića, a nakon meča je istakao da mu je žao što Srbin nije bio na najvišem nivou.



"Kada je bilo ništa-40 i 5:1 u prvom setu, pomislio sam da nije sto odsto fer što je on juče igrao četiri sata, a ja nijedan", rekao je Rodžer Federer.



Kiša je bila ta koja je prekinula Krajinovićev meč prvog kola koji je nastavljen juče, da bi nakon maratonske borbe Srbin došao do Federera.



"Kiša mi je pomogla. Malo mi je žao zbog njega, ali morao sam da iskoristim tu prednost", rekao je Rodžer Federer.



U narednom kolu Švajcarac igra protiv Milmana.