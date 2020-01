Federer, Serena i Osaka prošli, Venus ispala! Kiša baš remeti Srbe prvi dan...

Švajcarski teniser Rodžer Federer pobedio je u noći izmedju nedelje i ponedeljka Amerikanca Stiva Džonsona sa 3:0 (6:3, 6:2, 6:2) u prvom kolu Australijan Opena.





Meč je trajao sat vremena i 24 minuta.





Švajcarac je od samog početka kontrolisao igru i uz rani brejka uspeo da dodje do prednosti, a potom i do prvog seta.Slična situacija vidjena i u sledeća dva seta, po dva brejka napravio je Švajcarac i došao do sigurnog trijumfa.







U drugom kolu Federer će igrati protiv boljeg iz duela Filipa Krajinovića i Kventina Helisa.





Pored njega, plasman u drugo kolo turnira u Australiji ostvarili su i Mateo Beretini, Ričardas Berankis, Danijel Evans, Gvido Pelja, Sem Kveri, Gregor Barer i Martin Fukovič.







Japanska teniserka Naomi Osaka pobedila je u noći izmedju nedelje i ponedeljka Čehinju Mariju Bouzkovu sa 2:0 (6:2, 6:4) u prvom kolu Australijan Opena.



Meč je trajao sat vremena i 22 minuta.Šampionka turnira u Australiji je već u petom gemu prvog seta došla do brejka, a potom još jednog, što je bilo dovoljno za osvajanje prvog dela igre.



Drugi set protekao je u nešto drugačijem ritmu. Sigurna je bila Japanka na svoj servis sve do šestog gema kada je Bouzkova stigla do brejka i prednosti od 4:2.



Ipak, na isti način uzvratila je Osaka, a potom došla do još jednog brejka i na kraju slavila.U drugom kolu aktuelna šampionka igraće protiv Kineskinje Saisai Dženg.



Amerićka teniserka Serena Vilijams pobedila je Ruskinju Anastasiju Potapovu sa 2:0 (6:0, 6:3) i ostvarila plasman u drugo kolo Australijan Opena.



Meč je trajao svega 58 minuta.



U prvom setu Amerikanka nije dozvolila svojoj protivnici da osvoji nijedan gem. Uz tri brejka Vilijams je s ubedljivih 6:0 stigla do prednosti.U drugom delu igre Potapova je pružila jači otpor, te u trećem gemu stigla i do brejka. Ipak, uzvratila je Vilijams na isti način, uz još jedan brejk u osmom gemu, što je bilo dovoljno za pobedu.





U drugom kolu američka teniserka igraće protiv Slovenke Tamare Zidanšek.



Američka teniserka Kori Gof pobedila je danas svoju sunarodnicu Venus Vilijams sa 2:0 (7:6, 6:3) u provm kolu Australijan Opena.



Meč je trajao sat vremena i 40 minuta.Prvi set bio je vrlo neizvestan i posle brejka na obe strane, rešen je u taj-brejku.



U taj-brejku Gof je sve vreme imala prednost i uz siguran servis uspela da dodje do vodjstva od 1:0 u setovima.Drugi set otvoren je brejkom za mladu Amerikanku, koja ga je potvrdila sigurnim servisom u narednom gemu.U potpunosti je Gof kontrolisala igru u drugom delu i s ubedljivih 6:3 stigla do pobede i plasmana i sledeće kolo.



Naredni rival biće joj Rumunka Sorana Krstea.





Inače, u toku je prekid zbog kiše na Australijan openu, pa svoje mečeve čekaju da nastave Filip Krajinović i Dušan Lajović.