Federer se sprema za sledeću sezonu i Olimpijske igre

"Osećam se mnogo bolje. Još nisam na nivou da mogu u potpunosti da igram tenis. Zapravo, cilj je da se spremim za narednu godinu", rekao je Federer, odgovarajući na pitanja navijača putem interneta.



Federer je rekorder sa 20 grend slem titula, ali tokom karijere nije osvojio olimpijsko zlato u singlu. On je osvojio zlato u dublu sa sunarodnikom Stenom Vavrinkom 2008. u Pekingu.



On je podvrgnut operaciji kolena u februaru, ali je prošlog meseca rekao da je morao na dodatnu artroskopiju kolena zbog problema koji su se pojavili tokom oporavka.



Švajcarac nije mnogo propustio, pošto su takmičenja prekinuta zbog pandemije korona virusa i trebalo bi da se nastave početkom avgusta.



On je govorio u vreme kada bi, da je zdravstvena situacija u svetu normalna, počela druga nedelja Vimbldona, grend slem turnira koji je osvajao osam puta.



Federer se setio meča iz 2001. godine u četvrtoj rundu, kada je pobedio branioca titule Pita Samprasa i rekao da je to možda najvažniji meč koji mu je odredio karijeru.



"Mislio sam da ako mogu da pobedim Pita Samprasa na Vimbldonu, da mogu da pobedim svakog igrača, na svakom terenu", odgovorio je Federer na pitanje navijača.