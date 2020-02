Federer se ne predaje, ništa od penzije ni ove godine?

Švajcarski teniser Rodžer Federer rekao je danas da nema novih vesti vezano za kraj karijere.



Federer će imati 39 godina kada se završi ova sezona. On je krajem prošle godine rekao da će sigurno igrati na Olimpijskim igrama u Tokiju i na Ju Es openu i da bi želeo da se takmiči i kao 40-godišnjak.



"Nema novih vesti o povlačenju, ili bilo kakvih planova za prestanak igranja. Porodica je zdrava, moja supruga je kul i ja se osećam prilično dobro i mislim da i dalje mogu da se takmičim na najvišem nivou, što sam i ponovo radio u Australiji. Srećan sam što i dalje igram. Nikada ne znate, ali trenutno nemam planova za penziju i sve to. Zadovoljan sam što je sezona zapravo počela dobro", rekao je Federer preneo je Tennishead.



Osvajač 20 Gren Slem turnira je prošlog meseca na Australijan openu u Melburnu stigao do polufinala, gde je izgubio od Novaka Đokovića, koji je kasnije i osvojio turnir.