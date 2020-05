Federer o "Novakovom vremenu": "Bilo je teško..."

Švajcarski teniser Rodžer Federer osvrnuo se na težak period u karijeri u razgovoru sa nekadašnjim teniskim asom Gustavom Kertenom.



Federer nije osvojio niti jedan Grend slem turnir u periodu od skoro pet godina, od 2012. do 2017. godine.



"Kada pogledate unazad, te četiri i po ili pet godina, ja nisam osvojio nijedan Grend slem. Često čujem kako ljudi pričaju da sam igrao užasno. Imao sam tešku 2013. godinu, bol u leđima od Indijan Velsa pa sve do leta", kazao je "Fedeks".



Švajcarac je potom istakao da je to bilo vreme koje su obeležili Novak Đoković i Rafael Nadal.



"Iskreno, mislim da je to bilo vreme Novaka i Rafe, koji je imao tapiju na Rolan Garos, kao što svi znamo. Tako da je bilo teško ostvariti neku specijalnu pobedu", smatra Federer koji je taj niz prekinuo u Australiji 2017. godine.