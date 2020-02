Federer: ''Ne mogu biti uzbuđeniji što se ovo zaista događa!''

"Ne znam zašto mi je trebalo toliko vremena, da budem sasvim iskren. I sebi sam rekao: 'Nemoguće da sam na turu 20 godina, postao sam igrač kakav sam, a nikada nisam igrao u Južnoj Africi. To jednostavno nije u redu. Ne bih mogao da živim sam sa sobom da je to ostalo tako", rekao je Federer.



Federer će tu "rupu" u svojoj biografiji konačno popuniti u petak kada bi on i njegov dugogodišnji rival Rafael Nadal trebalo da odigraju egzibicioni meč u Kejptaunu.



"Znate kako je to, život na turu je ponekad takav. Ne mogu biti uzbuđeniji što se ovo zaista sada događa. Nadam se da ću dobro igrati... Znam da su i moji roditelji veoma srećni i ponosni", rekao je Federer.



Ideja tog događaja je da se prikupi više od milion dolara za Fondaciju Rodžera Federera koja podržava obrazovanje u ranom detinjstvu u šest afričkih zemalja i Švajcarskoj.



"Ali, nije sve u prikupljanju novca", rekao je Federer.



On je želeo da taj egzibicioni meč bude dostupan svim gledaocima, pa će se 10.000 ulaznica prodavati po ceni od oko 11 dolara.



Cilj je da poseta bude oko 50.000 gledalaca što bi bila i najveća poseta na jednom teniskom meču.