Federer najavio kraj?

Federer nije igrao otkako je u januaru izgubio u polufinalu Australijan opena od Novaka Đokovića i propustiće ostatak sezone zbog dve operacije kolena.



"U principu, bio sam zabrinut samo za zdravlje, ali sada mi nedostaje osećaj igranja pred punim stadionom. Znam da se bliži vreme kada ću završiti karijeru i mislim da će mi sve to mnogo nedostajati", rekao je Federer za nemački Cajt.



"Moram da budem strpljiv i da nastavim da radim. Bilo bi lakše da sam se povukao u ovom trenutku, ali želim i dalje da pružim sebi mogućnost da uživam u tenisu. Uzeću malo vremena da se vratim u dobru formu", dodao je osvajač rekordnih 20 grend slem titula.



Federer je pričao i o odnosu sa dugogodišnjim rivalom Špancem Rafaelom Nadalom i istakao njihovu bliskost i prijateljstvo van terena.



"Kada sam ga upoznao iznenadio me je pošto je van terena bio veoma stidljiv, a videli ste kako se takmiči... Agresivnost kojom je igrao bila je neverovatna. Veliko je rivalstvo medju nama i ponekad nije bilo lako. Imali smo velike duele, ali smo uvek poštovali jedan drugoga, znali smo da smo uzor mnogima i predstavljali smo naš voljeni sport", naveo je Federer.



"Naše porodice se dobro slažu i uvek čestitamo jedan drugome na uspesima", dodao je jedan od najboljih tenisera svih vremena.



On je podvrgnut operaciji kolena u februaru, ali je prošlog meseca rekao da je morao na dodatnu artroskopiju kolena zbog problema koji su se pojavili tokom oporavka.



Švajcarac nije mnogo propustio, pošto su takmičenja prekinuta zbog pandemije korona virusa i trebalo bi da se nastave početkom avgusta.