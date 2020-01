Švajcarski teniser Rodžer Federer rekao je da će u polufinalu morati da igra mnogo bolje nego danas protiv Tenisa Sandgrena na Otvorenom prvenstvu Australije.







"Novak je očigledno šampion. On voli da igra ovde. Imali smo neke epske mečeve u prošlosti. Nadam se da ću se osećati bolje nego danas inače ću skijati u Švajcarskoj", rekao je Federer posle velike pobede u četvrtfinalu nad Sandgrenom u Melburnu.



Federer je spasao sedam meč lopti i sa 3:2 u setovima pobedio Sandgrena za plasman u polufinale prvog grend slem turnira u sezoni.



Protivnik u narednoj rundi biće mu Novak Djoković ili Miloš Raonić.



Federer je naveo da je imao mnogo sreće protiv Sandgrena.



"Morate nekada da imate veliku sreću, to je tako. Tih sedam meč lopti nisu u mojoj kontroli. Samo sam se nadao da neće napraviti viner. On je igrao svoj meč, a ja sam imao sreće", kazao je Federer.