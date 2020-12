Federer gubi trku sa vremenom, hoće li biti spreman za Melburn?

Švajcarski teniser Rodžer Federer, koji je veći deo sezone 2020. propustio zbog operacija kolena, priznao je da nije siguran da će učestovati na Australijan openu.







"Nadao sam se da ću biti 100 odsto spreman do oktobra, ali nisam na tom nivou ni danas. Biće 'tesno' za Australijan open. Ovo je trka s vremenom. Naravno, pomoglo bi kada bih imao malo više vremena" - rekao je Federer nakon što je sinoć proglašen za najboljeg sportistu Švajcarske u poslednjih 70 godina.



Australijan open bi trebalo da se održi od 18. do 31 januara, ali postoje najave da bi zbog protokola vezanih za pandemiju korona virusa mogao da bude pomeren za februar.



Federer je čak podstakao i spekulacije o svojoj budućnosti pominjući i moguću penziju.



"Nadam se da ću se 2021. vratiti na teren. Videćemo. Ali, i da se moja karijera završi ovom nagradom, bio bi to neverovatan kraj. Sledeća dva-tri meseca će biti ključna" - rekao je Federer koji trenutno zauzima peto mesto na ATP listi.



Osvajač 20 Grend slem titula nije igrao otkako je u januaru izgubio u polufinalu Australijan opena od Novaka Đokovića i propustio je ostatak sezone zbog dve operacije kolena.



U godini koja bi mogla biti njegova poslednja na terenu, ako uspe da se oporavi, Federer je naveo da cilja Vimbldon, Olimpijske igre u Tokiju i Otvoreno prvenstvo SAD.