Evo kada se vraća Federer

Švajcarski teniser Rodžer Federer vratiće se treninzima u avgustu, posle dve operacije kolena, rekao je danas njegov trener.







"Rodžer je dobro. On je veoma dobro, ali to nije iznenađujuće kada znate da on uvek gleda pozitivnu stranu stvari. Počeo je treninge snage sa Pjerom Paganinijem. Naredni korak biće sredinom avgusta, tada će ponovo početi da trenira", rekao je trener Severin Luti, preneo je Eurosport.



Luti, koji je i selektor Dejvis kup reprezentacije Švajcarske, rekao je da osvajač 20 grend slem titula želi da se vrati na teren u januaru na Australijan openu, ali da postoji mogućnost da se to dogodi i ranije ako sve bude išlo po planu.



"Držimo se dogovorenog. Vratiće se na Australijan openu, ako se turnir održi. Međutim, razmišljamo i o tome da li da odigra jedan turnir pre Melburna", naveo je Luti.