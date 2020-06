Englezi u najžešćem napadu na Novaka, sve je počelo od odluke da odbije da igra za njih!

Iako su u startu gotovo svi pozdravili ideju Novaka Đokovića da posle tromesečne pauze organizuje teniski turnir, iako su se njegovom pozivu odazvali i pojedini igrači iz Top 10, poput Tima ili Zvereva, na kraju se sve pretvorilo u pravi košmar za najboljeg tenisera sveta.





Koronavirus je prekinuo spektakl u Zadru, Grigor Dimitrov je prvi potvrdio da je pozitivan na koronavirus, a za njim i Borna Ćorić, Novak Đoković, dvojica trenera, Novakova supruga Jelena...





To je pokrenulo pravu lavinu kritika u zapadnim medijima na račun Novaka Đokovića, koja je u manjem obimu doduše počela i nešto ranije, posle beogradskog turnira, kada se izražavalo čuđenje zbog nepoštovanja mera u borbi protiv pandemije.





Određenih propusta definitivno jeste bilo, ali sada se već ide i mnogo dalje od same kritike organizacije turnira, ima pokušaja da se naš teniser potpuno medijski degradira, pa tako ovih dana možemo da čujemo i besmislene komentare kako on ''nije pravi šampion'' i kako to ''nikad neće biti''.





Nismo ni sumnjali, posebno surovi u kritikama prema Đokoviću su engleski mediji, a jedan opširan tekst na ovu temu objavio je i tamošnji ''Dejli Mejl'', koji u naslovu ističe ''ludi svet Novaka Đokovića i njegovog velnes gurua''.



-





Naravno, nije moglo bez još jednog podsećanja da je tokom pandemije Novak izrazio stav protiv vakcinacije, da je njegova supruga objavljivala statuse o 5G mreži i njenoj povezanosti sa aktuelnom pandemijom, uz zaključak da se Đoković ''otuđio'', u odnosu na njegove vršnjake u sportu.





''Ranije je otkrio da održava prijateljstvo sa drvetom, sa smokvom u Brazilu na koju se penje, nešto što bi malo ljudi starijih od deset godina smatralo održivom vezom.





Njegova svakodnevna rutina je izazvala pažnju i prošle godine, kada je u Njujork Tajmsu otkriveno kkao svaki dan pre izlaska sunca ustaje sa porodicom kako bi uživao u zagrljajima i pevanju, kao i u grupnoj jogi'', navodi se u tekstu.





Ono na šta su stavili najveći akcenat je i Novakovo druženje i razgovori na Instagramu sa ''velnes guruom'' Šervinom Džafarijehom.





''U bezizlaznim, dugotrajnim razgovorima koji mogu trajati i duže od sat vremena, oni dele davne ideje o svetu, preuzimajući uverenja, kako savijanje tela na određeni način može da dovede do oslobađanja od toksina, ili kako pozitivna misao može da promeni strukturu vode.





Citirajući japanskog naučnika Džeferijeh je uverljivo govorio o sposobnosti uma da menja hemijski sastav tečnosti, pretvarajući zagađenu vodu u onu koja je savršeno destilovana...'', ističe se dalje.







Postavlja se pitanje, međutim, kakve sve ovo ima veze sa organizacijom Adrija Tura i propisanim merama od strane nadležnih organa u Srbiji i Hrvatskoj.