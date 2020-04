Elita srpskog sporta "na vezi" - Đoković govorio o najvećem problemu, vakcinaciji, Tipsarević optimista

Na društvenoj mreži "Fejsbuk" danas je uživo održan video razgovor između istaknutih ličnosti iz srpskog sporta, koji je organizovao najbolji teniser sveta Novak Đoković.



Uz njega su u razgovor bili uključeni i Dušan Borković, Dušan Lajović, Aleksandar Atanasijević, Viktor Troicki, Nenad Zimonjić, Marko Pantelić, Janko Tipsarević i Filip Krajinović.



Govorili su o brojnim temama, kao i o nezaobilaznom koronavirusu.



Novak je istakao da će biti potrebno puno vremena da se sve vrati u normalu, on smatra da će putovanja biti najveći problem.



"Stvari definitivno neće biti iste i pitanje je kada će se vratiti u normalu. Ovo traje i trajaće možda još ovoliko, a možda i duže. Period koji ćemo svi da iskoristimo dobro da promislimo kako da nastavimo da pristupamo svojoj karijeri, profesionalnom životu... Za nas tenisere iziskuje mnogo putovanja. Po meni će to biti izazov broj 1, apsolutno.



bog tolike panike koja se širi ovih meseci da se nikako ne približavamo ljudima... Biće duboko utisnuto u podsvest čoveka kada počnu da putuju i kada se neko zakašlje na aerodromu odmah će da prođu misli da li sam zaražen, da li je taj neko zaražen. Sport definitivno neće biti isti, stvari će se promeniti, na koji način još ne znam. Glavna prepreka za čoveka će biti putovanje", istakao je Đoković.



On je dodao i da je protiv vakcinisanja.



"Kada će to biti, da li za 18 meseci ili u nekom narednom periodu, da li ima drugih rešenja... Smatra da će ovo i te kako uticati na neku tranformaciju, na promene u tenisu, ali i u drugim sportovima. U jednom trenutku ljudi će se na turu potruditi da vrate stvari ui normalnu kako je i do sada bilo. Međutim, pogotovo u tom prvom periodu nakon ukidanja karantina biće mnogo neizvesnosti. Ja sam prvi u nezvesnosti sa tim putovanjem.



Lično nisam za vakcinaciju i ne bih voleo da me neko primorava da dobijem vakcinu da bih mogao da putujem. Ako to bude pravilo i zakon šta će onda da bude? Treba da odlučim da li ću ili neću da se podvrgnem tome. Imam svoje razmišljanje, a da li će se promeniti u nekom trenutku ne znam.



Hipotetički, da se nastavi sezona u julu, avgustu ili septembru, mada nisu velike šanse, koliko sam razumeo odmah nakon ukidanja strogog karantina će postojati zahtev za obaveznu vakcinu, koje još nema", rekao je Novak.