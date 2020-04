''Efekat Đoković'' - Italija mu ovo neće zaboraviti, kako se milion evra pretvorilo u 10 miliona?

Pre nekoliko dana veliki odjek u javnosti širom Evrope izazvala je vest da je najbolji teniser sveta Novak Đoković donirao milion evra za dve bolnice u Bergamu, koji je najteže pogođen pandemijom koronavirusa u Italiji.





Usledile su reči velike zahvalnosti Novaku iz Bergama, ali nije se sve završilo na tome.





Danas se pojavila i informacija da je Đokovićeva donacija izazvala brojne reakcije drugih koji su takođe, sledeći njegov primer, donirali značajna sredstva, poput italijanskog pevača Robija Fakinetija, plivačice Federike Pelegrini i drugih, pa se za nekoliko dana od Novakovih milion evra donacija stiglo do ukupno 10 miliona, kada se saberu sve ostale donacije.





''Veoma nam je važna ta njegova donacija jer zahvaljujući njoj modernizovaćemo i povećati šok-sobe na delu intenzivne njege u bolnici Treviljo-Karavađo, koja je srce naših reanimacijskih aktivnosti tokom pandemije koronavirusa.







Njegovom donacijom tako doslovno spašavamo živote. Povećavamo sobe, jer to nam je nužno s obzirom na to da su nam do sada ljudi u agoniji ležali, pa i skončavali u čekaonicama.







Zatim, kupujemo aparate, od defibrilatora do monitora, kao i nužnu zaštitnu opremu za osoblje.

-





Đokovićev dar, ali i ono što je rekao nakon što je donirao milion evra, pokrenuli su lavinu. Donacije su krenule sa svih strana.







U manje od 48 sati nakon što smo objavili njegov dar i iznos koji je priložio, dobili smo 10 miliona evra'', rekao je šef sanitetaza zapadni deo Bergama, Peter Asembergs.





Podsetimo, Novak Đoković je posle donacije rekao da se njegov potez ne mora otkriti javnosti, osim da bi se pojačala svest kod drugih donatora da učine nešto slično i eto, baš to se i dogodilo.



-